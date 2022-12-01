انطلاق فعاليات المؤتمر القومي لأمراض الحميات والكبد بالمنوفية

أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، اللواء عماد يوسف، السكرتير العام لحضور فعاليات انطلاق المؤتمر القومي التاسع والعشرون لأمراض الحميات والجهاز الهضمي والكبد بالمنوفية، والذي تنظمه "مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بالتعاون مع جمعية أصدقاء مستشفى الحميات ومركز علاج أمراض الفيروسات الكبدية " بقاعة المحاضرات بمستشفى حميات شبين الكوم"، بحضور الدكتور حسام موافي، رائد طب الباطنة وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العينى، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية، والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى حميات شبين الكوم ورئيس المؤتمر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من أساتذة وأطباء الجامعات.

حيث بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وفي بداية كلمته رحب رئيس المؤتمر بالحضور، مقدمًا الشكر والتقدير للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة المستمرة والدعم الدائم للمنظومة الصحية، كما قدم الشكر لأعضاء المنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد في زيادة الوعي والمعرفة ونقل الخبرات فيما بينهم بهدف الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من المشاكل الصحية والأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وخلال كلمته نقل السكرتير العام تحية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لجميع الحضور والقطاع الطبي، مثمنًا دورهم الكبير في النهوض بالمنظومة الصحية بالمنوفية، متمنيًا الخروج بتوصيات تسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي الأمر الذي يعود بالنفع على أهالي المحافظة، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية التي تسهم في تقديم الرعاية الطبية الكاملة ورفع العبء عن المواطنين.

وفي الختام أهدى سكرتير عام محافظة المنوفية "كتاب الله" للدكتور حسام موافي، تقديرًا لدوره البارز وإسهاماته فى مجال الطب، كما أهدى رئيس المؤتمر مصحفاً شريفًا لمحافظ المنوفية تسلمه عنه السكرتير العام تقديرًا لدور ه ورعاية الشاملة للمؤتمرات العلمية والقطاع الطبي.