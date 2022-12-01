الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال زيارته لإيطاليا.. وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا

وزير الخارجية وبيدرسون
وزير الخارجية وبيدرسون

التقى وزير الخارجية سامح شكري، جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وذلك خلال زيارتهما الحالية إلى إيطاليا.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "على هامش منتدى حوارات روما المتوسطية، السيد سامح شكري وزير الخارجية يلتقي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون".

وتوجه وزير الخارجية، أمس الأربعاء، إلى إيطاليا في زيارة ثنائية لدعم وتعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، وكذلك للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.

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وزير الخارجية سوريا الامم المتحدة سامح شكري إيطاليا

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