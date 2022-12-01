أحمد سعد يحتفل بـ100 مليون مشاهدة لأغنية «وسع وسع»

حققت أغنية "وسع وسع" للفنان أحمد سعد، 100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، وهي كلمات أحمد سعد، بالاشتراك مع مصطفى حدوتة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التى تتميز بالفخامة، واستخدمت فى التصوير عناصر فنية جديدة مبهرة، كما نالت الرقصة التى ظهرت فى الكليب وتحمل اسم الأغنية "وسع وسع"، إعجاب الجمهور وقاموا بتقليدها، وتصدرت التريند.

واحتفل الفنان أحمد سعد، أمس، بخطوة نجاح جديدة بأغنيته "وسع وسع"، والتي احتل بها المركز الرابع في قائمة أفضل الأغنيات استماعًا في الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، من المنظمة العالمية IFPI وهي منظمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وهى منظمة تمثل صناعة الموسيقى المسجلة في جميع أنحاء العالم.