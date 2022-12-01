استشارى طب نفسى يقدم روشتة لتعليم الأبناء تقبل الآخر

قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، روشتة للآباء لطريقة تعليم أبنائهم ثقافة تقبل الآخر، مؤكدًا أن التربية مسؤولة عن تقبل الإنسان للآخر، خاصة المختلف عنه من حيث اللون والجنس.

وقال "فرويز"، إن التعامل مع الآخر يرجع بصورة مباشرة لتربية الطفل في المراحل الأولى من عمره، خاصة من عمر 4 إلى 12 ساعة، مشيرًا إلى أهمية دور الأب بهذه المرحلة المبكرة، فكلما كانت علاقة الأب بأبنائه إيجابية بهذه المرحلة المبكرة يكون الطفل سويا وناضجا.

وأكد استشاري الطب النفسي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على «إكسترا نيوز» أهمية دور الآباء في التربية السوية بالمرحلة المبكرة بعمر الأطفال وتدعيم قيم الاعتماد على النفس والثقة، موضحًا أنه في حالة وجود خلل بعلاقة الآباء بالأبناء ينتج عنها إصابة الأطفال بالاضطرابات النفسية والسلوكية والجنسية.

كما أكد أهمية أن يخصص الآباء وقت لرعاية أبنائهم، لافتًا إلى أن هناك آباء موجودة وقت طويل مع أبنائهم بالمنزل إلا أنهم لا يولون الأبناء أي رعاية أو اهتمام، كونهم ينشغلون عنهم بالموبايل أو بمشاهدة المباريات أو العمل والعكس قد يكون الأب ظروف عملهم تتطلب السفر إلا أنه يهتم بأبنائه ويرعاهم ويتواصل معهم بصورة تعوضهم عن غيابه.