الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد ارتفاعه بعدة شركات.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

سعر الحديد اليوم
سعر الحديد اليوم الخميس

ارتفعت معدلات البحث بشكل يومي عن سعر الحديد في مصر خاصة مع تغيره بصورة مستمرة مع تغيرات الأسواق العالمية والذي يشهد تفاوت في الأسعار  بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس،  الأول من ديسمبر 2022.

يوضح لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر طن الحديد اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 وعدد من مواد البناء الأخرى.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

أعلنت عدة مصانع، عن ارتفاع سعر الحديد في تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، حيث ارتفع سعر ارتفع سعر  طن حديد بشاي للصلب بأكثر من 1600 جنيه، ليسجل نحو 21,204 جنيه للطن.
 

كذلك ارتفع سعر طن حديد لشركة حديد السويس للصلب بنحو 800 جنيهًا، ليبلغ الطن نحو 20,350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وواكبهم في الارتفاع حديد المصريين بقيمة 800 جنيه، ليسجل الطن 20,350 جنيه مقابل 19,550 جنيه.
 

استقرار أسعار الحديد في عدة شركات 

أما الشركات التي استقرت على نفس مستوى أسعارها هي:


سعر حديد عز  19,650 جنيهًا للطن

مصنع المراكبي سعر الطن 19,550 جنيهًا

سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 19,200 جنيه للطن

سعر طن حديد الجارحي  19400 جنيهًا 

حديد العتال19,550 جنيه 

حديد عطية19,000 جنيه

حديد سرحان19,000 جنيه
حديد المعادي19,000 جنيه
حديد العشري19,300 جنيه
حديد مصر ستيل19,400 جنيه
 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 1-12-2022

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 

ويرتبط دائما البحث عن سعر الحديد مع البحث عن سعر الأسمنت لعلاقتهم الأساسية بعملية البناء وبالتالي نوضح لكم أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 ديسمبر في مصر.

أسمنت المسلح1,650 جنيه
أسمنت النصر1,620 جنيه
أسمنت وادي النيل1,610 جنيه
أسمنت المخصوص1,620 جنيه
أسمنت العسكري1,550 جنيه
أسمنت سيناء 42.51,550 جنيه

اسمنت حلوان1,640 جنيه
اسمنت السهم1,530 جنيه
اسمنت السويدي1,760 جنيه
أسمنت المسلة1,560 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,530 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيه 
أسمنت الممتاز 1,665 جنيه
أسمنت السويس1,670 جنيه
أسمنت المصريين1,430 جنيه
أسمنت المصري1,660 جنيه
أسمنت الصعيد1,500 جنيه
أسمنت التعمير1,470 جنيه
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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