بعد ارتفاعه بعدة شركات.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

ارتفعت معدلات البحث بشكل يومي عن سعر الحديد في مصر خاصة مع تغيره بصورة مستمرة مع تغيرات الأسواق العالمية والذي يشهد تفاوت في الأسعار بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس، الأول من ديسمبر 2022.

يوضح لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر طن الحديد اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 وعدد من مواد البناء الأخرى.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

أعلنت عدة مصانع، عن ارتفاع سعر الحديد في تعاملات اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، حيث ارتفع سعر ارتفع سعر طن حديد بشاي للصلب بأكثر من 1600 جنيه، ليسجل نحو 21,204 جنيه للطن.



كذلك ارتفع سعر طن حديد لشركة حديد السويس للصلب بنحو 800 جنيهًا، ليبلغ الطن نحو 20,350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وواكبهم في الارتفاع حديد المصريين بقيمة 800 جنيه، ليسجل الطن 20,350 جنيه مقابل 19,550 جنيه.



استقرار أسعار الحديد في عدة شركات

أما الشركات التي استقرت على نفس مستوى أسعارها هي:



سعر حديد عز 19,650 جنيهًا للطن

مصنع المراكبي سعر الطن 19,550 جنيهًا

سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 19,200 جنيه للطن

سعر طن حديد الجارحي 19400 جنيهًا

حديد العتال19,550 جنيه

حديد عطية19,000 جنيه

حديد سرحان19,000 جنيه

حديد المعادي19,000 جنيه

حديد العشري19,300 جنيه

حديد مصر ستيل19,400 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم في مصر

ويرتبط دائما البحث عن سعر الحديد مع البحث عن سعر الأسمنت لعلاقتهم الأساسية بعملية البناء وبالتالي نوضح لكم أسعار الأسمنت اليوم الخميس 1 ديسمبر في مصر.



أسمنت المسلح1,650 جنيه

أسمنت النصر1,620 جنيه

أسمنت وادي النيل1,610 جنيه

أسمنت المخصوص1,620 جنيه

أسمنت العسكري1,550 جنيه

أسمنت سيناء 42.51,550 جنيه

اسمنت حلوان1,640 جنيه

اسمنت السهم1,530 جنيه

اسمنت السويدي1,760 جنيه

أسمنت المسلة1,560 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,530 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيه

أسمنت الممتاز 1,665 جنيه

أسمنت السويس1,670 جنيه

أسمنت المصريين1,430 جنيه

أسمنت المصري1,660 جنيه

أسمنت الصعيد1,500 جنيه

أسمنت التعمير1,470 جنيه

