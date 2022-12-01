809 مرشحين بالكشوف المبدئية لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

بدأت جامعة سوهاج فعاليات الدعاية الإنتخابية لإنتخابات اتحاد الطلاب، والتي تستمر لمدة 3 أيام متتالية حتي ٣ من ديسمبر الجاري، وذلك بعد الإنتهاء من مراحل التقدم بأوراق الترشح وفتح باب الطعون وإعلان الكشوف النهائية بأسماء الطلاب المرشحين، والذين بلغ عددهم ٨٠٩ مرشحين، منهم ٥٠٤ طلاب، و٣٠٥ طالبات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في بيان اليوم الخميس- إنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الإنتخابية وفقاً للضوابط التي حددتها اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات، حيث تستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الطائفية أو الحزبية في الدعاية الانتخابية، وكذلك كل من يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية، لافتا إلى أن قائمة المحظورات على الطلاب في الدعاية الإنتخابية تضم، استبعاد كل من تعمد إتلاف جدران الكليات بكتابة عبارات الدعاية الإنتخابية واستخدام أقلام الألوان والطباعة على جدران الجامعة، وإتلاف الأشجار بالجامعة لتعليق لافتات الدعاية، وكذلك ‏الترويج والدعاية لمكاتب خارجية خلال الدعاية الإنتخابية أثناء توزيع البرنامج الإنتخابى، واستخدام مكبرات الصوت في الطرقات والحرم الجامعي، واستخدام أي صور أو بوسترات أو إرشادات مخالفة للأعراف والتقاليد الجامعية.

وأوضح عبد الخالق، أنه وفقاً للجدول الزمني المعتمد للإنتخابات، سيتم إجراء إنتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر الجاري، بعدها ستجري انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر، يليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، أما انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات ستوافق يوم 7 من نفس الشهر، وستنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر الجاري.