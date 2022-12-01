الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بونجورنو كوفي ميكس» تواصل إسعاد المصريين وتعلن أسماء الفائزين في حملتها للسنة الثامنة على التوالي

بونجورنو كوفي ميكس
بونجورنو كوفي ميكس

أعلنت بونجورنو كوفي ميكس أسماء الفائزين في حملتها التي أطلقتها للسنة الثامنة على التوالي، خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى آخر ديسمبر، وذلك بعد إجراء السحب العشوائي على أرقام تليفونات المشاركين في المسابقة، حيث قدمت بونجورنو كوفي ميكس لعملائها هدايا ضخمة شملت 12 موتوسيكل، 10 ميني فان "تمناية"، و3 شقق كاملة التشطيب، هذا إلى جانب هدايا فورية تتضمن دقائق مجانية لجميع الشبكات واسترداد نقدي من شبكة "أمان." 
فاز 25 فائز في السحب الذي أجرته بونجورنو كوفي ميكس على الجوائز، وذلك بحضور محمد ناصر من وزارة التضامن الاجتماعي، وفريق بونجورنو، حيث تم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من بين أرقام تليفونات المشاركين، الذين قاموا بمراسلة المسابقة على الرقم المخصص 1490، وتم إجراء هذه المسابقة بإخطار جهاز حماية المستهلك تحت رقم 260 لسنة 2022 وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي 132 لسنة 2022.
وقد أعرب الفائزين عن سعادتهم البالغة بالجوائز وهم من محافظات القاهرة، المنصورة، شرم الشيخ، والمنيا، مؤكدين أنهم لم يتوقعوا الفوز في المسابقة، حتى تلقوا المكالمة الرسمية من فريق بونجورنو كوفي ميكس، وهو ما يؤكد مصداقية المسابقة.
وقال روبن جبرة الفائز الأول بجائزة الشقة مساحتها    100الى 150 متر مربع (حسب المنطقة) كاملة التشطيب إنه كان يبحث منذ فترة عن شقة له ولعائلته، وطالما تمنى الحصول عليها، لكن الظروف لم تتح له الفرصة لامتلاكها، حتى قرر الاشتراك في سحب بونجورنو كوفي ميكس، وأرسل الكود الخاص على 1490 بالمسابقة، واسعده الحظ بتلقي مكالمة رسمية من فريق بونجورنو، وأكد أنه يعتبرها شقة الأحلام لأنها حصل عليها في الوقت المناسب بعد فترة بحث طويلة. 
وقالت حنان عيد الفائزة بجائزة الميني فان إنها كانت مترددة بشأن الاشتراك في مثل هذه المسابقات، حتى بدأت متابعة الأخبار ولاحظت أن بونجورنو كوفي ميكس تمنح المشتركين الجوائز بالفعل، مما يدل على الشفافية والمصداقية، حينها قررت الاشتراك وأرسلت الكود وفوجئت بعدها بفوزها بالميني فان، والذي اعتبرتها مصدر رزقها الجديد، وأعربت عن سعادته البالغة خاصةً أنها المرة الأولى له في المشاركة في مسابقة وتفوز بالفعل.
تحرص بونجورنو كوفي ميكس على تقديم جوائز متنوعة في مسابقتها كل عام، حتى تتناسب مع جميع عملائها وتلبي احتياجاتهم المختلفة، إيمانًا منها بأهمية المساهمة في تحسين حياة المصريين، وتحقيق أحلامهم وإضفاء طابع التشويق والبهجة عليها، من خلال إجراء السحب سنويًا. 
يذكر أن المسابقة منحت العديد من الهدايا الفورية القيمة لكل المتسابقين على مدار فترة الحملة التي استمرت لنحو أربعة أشهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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