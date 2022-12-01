الأنبا انجيلوس: تسجيل رحلة العائلة المقدسة في «اليونيسكو» يدل على الوعي المجتمعي

علق الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، على تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو.

وقال الأنبا انجيلوس في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أهنئ مصرنا الحبيبة رئيساً وحكومةً وشعباً بالإنجاز التاريخي بتسجيل رحلة العائلة المقدسة في أراضينا الطاهرة، كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية في منظمة اليونسكو الدولية خلال دورتها السابعة عشر المُقامة في العاصمة المغربية الرباط، وهذا بعد التأييد الشعبي إلى حد الإجماع .

وتابع الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، وهذا يدل على الوعي المجتمعي بأهمية تراثنا الثقافي والروحي وفخر لجميع المصريين أن يكون بوطنهم هذا الزخم من التراث المادي وغير المادي، التاريخي والديني والروحي معاً لتكون مصر مكان حجيج لكل الشعوب من مختلف الدول والعقائد والأديان ومحل تقدير دولي لدورها الرائد في تسجيل هذا التراث الإنساني على مر الزمن .

وكانت قد نجحت مصر، أمس، في تسجيل ملف الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة بها على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في منظمة اليونسكو.

وأعلنت ذلك اللجنة الدولية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي اليوم، خلال دورتها السابعة عشرة، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

كانت وزارات الثقافة والخارجية والسياحة والآثار، قد بذلت جهدًا مميزًا في هذا الملف بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من المؤسسات الأهلية عبر السنين الماضية.

وحشدت مصر تأييدًا واسعًا وصل إلى حد الإجماع، خلال اجتماعات اللجنة الدولية لليونسكو وصولًا لصدور القرار بتسجيل الملف.