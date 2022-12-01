ناقد رياضى: تونس أضاعت فرصة الصعود لدور الـ16 أمام الدنمارك

علق عادل الرحموني، الناقد الرياضي والأمين العام لاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة، على خروج منتخبي تونس والسعودية من الدور الأول من كأس العالم قطر 2022.

وقال الرحموني خلال مداخلة عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية» الخميس، إن منتخب تونس خرج بعد نتيجة أول مباراتين في كأس العالم، مشيرًا إلى أن تونس كانت لها حظوظ في التغلب على الدنمارك في بداية مشوار المونديال، كذلك مصير المنتخب السعودي كان بيده لكن هُزم أمام شجاعة المنتخب المكسيكي.

وأضاف الناقد الرياضي أن هزيمة منتخب تونس أمام أستراليا صعبت المهمة جدًا في المباراة الحاسمة أمام فرنسا، متابعًا: «فرنسا دخلت مباراة تونس بتشكيل ثانٍ ورغم ذلك واجهت تونس صعوبة في مجاراة فرنسا رغم الفوز».

هل يتأهل المغرب إلى دور الـ16 للمونديال؟

وعن حظوظ المنتخب المغربي في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 قال الرحموني: «بعد خروج تونس وقطر والسعودية، أصبح الأمل على أسود الأطلس»، مشيرًا إلى أن المغرب لعب بصرامة تكتيكية أمام كرواتيا وكان جيدًا جدًا.

وأشار إلى أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، أكد أنه درس منتخب كندا جيدًا من أجل التأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.