الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. تخريج دفعة جديدة من طلاب «الكلمة» بجامعة البلمند

معهد القديس يوحنا
معهد القديس يوحنا الدمشقي

أعلن معهد القديس يوحنا الدمشقي، بجامعة البلمند، عن تخريج دفعة جديدة من طلاب برنامج «الكلمة» للتنشئة اللاهوتية عن بُعد، وذلك غدا الجمعة الموافق 2 ديسمبر.

 وتحتفل الكنائس الغربية في مصر بعيد القديس أندراوس الرسول، و هُوَ أَخو بُطرُس هامَةِ الرُّسُل وَتِلميذ يوحَنا المَعمَدان، إِخْتارَهُ يَسوع قُربَ نَهرِ الأُرْدُن. أَصْلَهُ مِن بَيت صَيدا في الجَليل عَلى ضِفاف بُحَيرَة طَبَرَيا.

وجاءت أبرز الكنائس المحتفلة اللاتينية برئاسة المطران كلاديو لوراتي، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان، والروم الملكيين برئاسة المطران جان ماري شامي، والروم الأرثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني.

وفي تذكار القديس اندراوس قال الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس الرسمي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  أن القديس أندراوس الرسول يلقب بالمدعو أولاً، ومعنى اسمه هو الشجاع، الصنديد، الرجل الرجل، ومن ضمن اسماءه اندراوس، أندريا، أندرو، أندرا». 

وفي يوم تذكار القديس أندراوس، رفع صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، الأسقف جرمانوس إلى مرتبة متروبوليت فخري على الإبراشية التاريخية دامياتا في دير القديس سابا البطريركي التاريخي المقدس.

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