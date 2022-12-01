موعد مباراة بلجيكا ضد كرواتيا فى كأس العالم والتشكيل المتوقع

تترقب جماهير كرة القدم المباراة الصعبة بين كرواتيا وصيف مونديال 2018 وبلجيكا المصنف الثانى على مستوى العالم قبل انطلاق بطولة كأس العالم الحالية 2022 التى تستضيفها قطر.

ويحتضن استاد أحمد بن علي تلك المباراة، التي تقام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

وبدأ منتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم 2018، مونديال قطر بتعادل سلبي مُحبط أمام المغرب، قبل أن ينتفض ويحقق الفوز على كندا في المباراة الثانية بنتيجة 4-1.

فى حين حقق منتخب بلجيكا فوزًا صعبًا في الجولة الأولى على كندا بهدف دون رد، قبل أن يتمكن "أسود الأطلس" من افتراسه في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

ويتصدر منتخب كرواتيا ترتيب فرق المجموعة السادسة في كأس العالم 2022 برصيد أربع نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب المغرب الوصيف، فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل منتخب كندا ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

موعد مباراة كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم 2022

تنطلق مباراة مباراة كرواتيا وبلجيكا في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة من دور المجموعات في مونديال قطر فى الخامسة من مساء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، على استاد أحمد بن علي المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وبلجيكا في كأس العالم 2022

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وسيتم نقل مباراة كرواتيا وبلجيكا عبر قناة beIN Sports HD 2 Max

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا فى مواجهة بلجيكا

من المتوقع أن يعتمد زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا على التشكيل التالي..

دومينيك ليفاكوفيتش

يوسيب يورانوفيتش - ديان لوفرين - يوشكو جفارديول - بورنا سوسا

لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش

نيكولا فلاشيتش - أندريه كراماريتش - ميسلاف أورسيتش

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا فى مواجهة كرواتيا

من المتوقع أن يعتمد روبرت سانشيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا على التشكيل التالي..

تيبو كورتوا

تيموثي كاستاني - توبي ألدرفيريلد - يان فيرتونخين

توماس مونييه - يوري تيليمانس - أكسل فيتسل - لياندرو تروسار

إيدين هازارد - كيفين دي بروينه

روميلو لوكاكو