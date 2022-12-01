الرئيس السيسى: مصر أثبتت بمؤتمر المناخ أنها الرقم الصحيح بمعادلة الاستقرار العالمى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أثبتت من خلال مؤتمر المناخ، أنها الرقم الصحيح في معادلة الاستقرار العالمي.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، "أنا على ثقة كاملة ويقين مطلق بأن مصر بقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة وصناعة المستقبل، من تحديات الحاضر".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.