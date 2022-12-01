الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السيسي: بناء مدينة المنصورة الجديدة جاء طبقا لتخطيط ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية راعت كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل خلال تنفيذ مدينة المنصورة الجديدة، موضحًا أن تنفيذ المدينة جاء طبقا لتخطيط علمي مدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة لبناء مجتمع متكامل.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بافتتاح مدينة المصنروة الجديدة: "يأتي الافتتاح كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمورية"، موضحًا أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية ولكنه ضرورة قصوى لمعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من قبل.

وأردف: "يواجه العالم ومعه مصر أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادي، كان مبتداها الأثار التي خلقتها كورونا ولم يلبث العالم أن يتعافى منها إلا واندلع الصراع الروسي الأوكراني، والتي انعكست آثاره على العالم ومصر أيضًا"، منوها أن مصر واجهت تلك الأزمات بخطى واثقة وخطوات راسخة.

عبد الفتاح السيسي المنصورة الجديدة كورونا الصراع الروسي الأوكراني

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وائل لطفي

المدن الجديدة

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