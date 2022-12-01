الاتحاد الفرنسي يتقدم باحتجاج رسمي إلى «فيفا» بعد إلغاء هدف جريزمان

تقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، باعتراض رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب هدف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في شباك منتخب تونس.

وكان منتخب تونس قد تغلّب على فرنسا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت المباراة تسجيل جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 98 من زمن اللقاء، قبل أن يتم إلغاءه من قِبل الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الاتحاد الفرنسي يعترض على إلغاء هدف جريزمان في مرمى تونس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن الاتحاد الفرنسي تقدم باعتراض رسمي على طريقة إلغاء هدف جريزمان.

وأفاد بيان الاتحاد الفرنسي: "يتم صياغة شكوى رسمية أمام فيفا وسيتم تقديمها خلال 24 ساعة؛ بسبب إلغاء هدف جريزمان أمام تونس".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الاتحاد يعتبر أن عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو بعد صافرة النهاية يُعد خطأً.

أول تعليق من جريزمان بعد إلغاء هدفه

من جانبه، علّق جريزمان على إلغاء هدفه عقب المباراة، قائلًا: "لقد كنت في حالة تسلل بالفعل عندما لعبت الكرة العرضية، ولكنني لم ألمس الكرة أو أتداخل في اللعبة".

وأضاف: "أخبرت الحكم أنني لم أتحرك تجاه الكرة، ولكن الدفاع شتتها بطريقة خاطئة فوصلت إليّ الكرة وسجلت الهدف".

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبات الدنمارك، تونس، بالإضافة إلى أستراليا.

ورغم هزيمة منتخب فرنسا، ولكنه تأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

مجموعات كأس العالم 2022

وجاءت مجموعات كأس العالم 2022 في قطر على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر - هولندا - السنغال - الإكوادور.

المجموعة الثانية: إنجلترا - أمريكا - إيران - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - المكسيك - بولندا - السعودية.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الدنمارك - تونس - أستراليا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - ألمانيا - اليابان - كوستاريكا.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كرواتيا - المغرب - كندا.

المجموعة السابعة: البرازيل - سويسرا - صربيا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - أوروجواي - كوريا الجنوبية - غانا.