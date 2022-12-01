الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى: الشعب المصرى يثبت كل يوم عبقريته الوطنية

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوجه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم، الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية، ويؤكد علي قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ  على موطنه ومقدراته ويسعى يوما للبناء وتحقيق السلام والتنمية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس: ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطنية، هو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي دون فناء أو نهاية إن شاء الله، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر معجزة البناء.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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