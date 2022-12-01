الرئيس السيسى: نسعى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال «ابدأ»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تسعى لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرية من خلال مبادرة "ابدأ".

وأضاف الرئيس السييسي، خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "حاولنا من خلال مبادرة (ابدأ) تقليل حجم الاستيراد من خلال إنشاء صناعات لهذه المنتجات في مصر، وقبل ما نصدر منها نحقق كفاية للسوق المصرية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترا.