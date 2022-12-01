ضبط 738 طن أرز شعير وأبيض تم حجبها عن البيع خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، في ضبط 1953 قضية تموينية متنوعة.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1953 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (21,500 طن أرز أبيض "عينى")، و98 قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (716,302 طن أرز شعير "عينى") .. وضبط 5 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت (14,260 طن "مكرونة - سكر – زيت طعام – فول" – 4,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 29000 عبوة "سجائر")، وضبط 543 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية، بمضبوطات بلغت (22,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 62,456 طن "مكرونة – زيت طعام – سكر – أرز بسمتى - أعلاف – أسمدة " – 1200 عبوة خل طعام – 11654 عبوة سجائر).

كما أسفرت الجهود عن ضبط 912 قضية فى مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (111,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 4,390 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 685 بطاقة ذكية – ماكينة صرف خبز)، وضبط 26 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (9,500 طن "سكر تموينى – أقماح محلية" – 69400 لتر مواد بترولية).

وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع الغذائية، (967,408 طن "مستندي – عيني")، أبرزها (111,800 طن دقيق بلدي "مستندي" - 4,390 طن دقيق بلدى "عينى"– 9,500 طن "سكر تموينى – أقماح محلية" ، 27,200 طن دقيق أبيض "عيني"- 21,500 طن أرز أبيض "عينى"، 716,302 طن أرز شعير "عيني" ، 76,716 طن "مكرونة – زيت طعام - سكر – فول – أرز بسمتى – أعلاف – أسمدة" ، 1200 عبوة خل طعام 685 بطاقة تموينية ذكية، 69400 لتر مواد بترولية - ماكينة صرف خبز - 40654 عبوة سجائر).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.