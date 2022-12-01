«المنصورة الجديدة» بدايتها.. الرئيس السيسى يعلن بدء سلسلة افتتاحات مدن جديدة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن افتتاحات مدن جديدة تكون بدايتها اليوم من محافظة الدقهلية، من خلال مدينة المنصورة الجديدة.

وقال الرئيس، خلال كلمته بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة: «بدل ما نفتتح مشروعات عن طريق الفيديو كونفرانس، لازم نكون مع أهالي الدقهلية النهاردة ونستكمل باقي الافتتاحات خلال الأيام المقبلة، وبدأنا البرنامج من الدقهلية اليوم».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.