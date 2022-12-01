الرئيس السيسى يدعو للتحرّك فى تطوير مليونى رأس ماشية: مشروع هيغيّر حياة المزارعين

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المبادرة التي دعا إليها بضرورة تطوير 2 مليون رأس ماشية، موجهًا حديثه لمنظمات المجتمع المدني: "فين اللي قلتلهم الموضوع ده في رقبتكم".

وقال الرئيس السيسي خلال حديثه إلى عدد من المستفيدين من مبادرة "ابدأ" في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "عندي فرصة ندي للمزارعين ويجيبوا 25 كيلو"، متابعًا: "مينفعش نسيب الناس تشتغل وتبذل جهد مع رأس ماشية تجيبله كمية قليلة وده أمر بيخلي المنتج غالي، وتقريبًا 20% زيادة في الأكل والشرب".

وتابع: "حد يقولي أنت بتتكلم عن مليون أو 2 مليون رأس، المطلوب تطويرهم، البرنامج ده ممكن ياخد 10 سنوات، بمعدل سنوي 100 ألف رأس، لكن لو كلنا تضافرت جهودنا بين الدولة ومنظمات المجتمع الدولي، صدقوني اللي هيدي رأس ماشية زي دي لمزارع هيغير حياته، مش أقل من 200 جنيه في اليوم للرأس دي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية "الحصص" في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتراً.