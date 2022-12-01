الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومي للتخطيط»: دمج المرأة القيادية في منظومة المناخ وتجهيزها للتمويل الإنمائي

الدكتور أشرف العربى
الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية التدريب التأهيلى على تطبيق الاستدامة  للكوادر النسائية العاملة بالقطاعين العام والخاص لما لها من أهمية على رفع قدرة هذه الكوادر وظيفياً بما يتواكب مع المتغيرات العالمية التى فرضتها قضايا التغير المناخي وآثاره السلبية على البيئة والأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك فى إطار مبادرة قادها منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" عبر إطلاق حزمة برامج تدريبية متخصصة لتأهيل ودعم قدرات الكوادر النسائية من القيادات العُليا والمتوسطة بالمؤسسات الحكومية والشركات فى مجالات الاستدامة وإعداد التقارير والتحول للاقتصاد الأخضر،  بهدف دمج المعايير الخاصة بالبيئة والمناخ بكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الدكتور أشرف العربي أن العالم يتجه بخطى متسارعة نحو الاستدامة وذلك لتلافي الآثار السلبية المتوقعة من التغيرات المناخية مؤكداً أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى سعيها للتحول للأخضر منها نقص البرامج التدريبية الخاصة بتأصيل الكثير من المفاهيم وسبل تطبيق المعايير الخاصة بالاستدامة فى الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن معهد التخطيط القومى يتعاون مع منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" باعتباره أحد المنصات النسائية الهامة التى تعبر عن المرأة المهنية فى مصر، مؤكداً على أهمية دور المرأة كشريك استراتيجي وعنصر وطنى لا يمكن إغفاله فى تحقيق مخطط التنمية المستدامة 2030 ودعم العمل المناخي المصرى خاصة فى ظل التهديدات التى تفرضها التغيرات المناخية عالمياً على استقرار النساء اجتماعيا واقتصادياً.

ووقع منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" مع معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون تنسيقى لتنفيذ هذه المبادرة لإعداد وترتيب حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالمرأة والتنمية المستدامة والتغير المناخى تستهدف دمج المرأة كعنصر رئيسي وأداة تغيير مرتبط بالحوار الوطني حول قضايا المناخ.

ويبدأ منتدى "الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً" أولى الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة عبر إطلاق أول دورة  تدريبية للكوادر النسائية بالقطاعين الحكومى والخاص للتدريب على كيفية إعداد تقاير الاستدامة وفقاً للمبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI   والتى تهدف إلى اكتساب المتدربين المعرفة والمهارات اللازمة  للتحول نحو نشاط اقتصادي مُستدام وإعداد تقرير الاستدامة وفقاً للمعايير العالمية، وذلك يومي 6-7  من شهر ديسمبر المقبل بمقر معهد التخطيط القومي بالقاهرة.

معهد التخطيط الدكتور اشرف العربى منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا برامج تدريبية الكوادر النسائية التغيرات المناخية

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