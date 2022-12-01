انطلاق فعاليات العرض الجوى المصرى البريطانى HURGHDA Air Show 2022

انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني (HURGHDA Air Show 2022) الذي ينفذ فوق مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية البريطاني (السهام الحمراء RED ARROWS) وفريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver Stars) وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية، وذلك بحضور وزير الطيران المدنى ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ البحر الأحمر ومحافظ قنا والفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية وعدد من قادة القوات المسلحة واللواء مارك ماديسون مسئول التدريب بالقوات الجوية البريطانية.

بدأت الفعاليات بدخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية حاملاً أعلام مصر وبريطانيا وشعار العرض الجوي، ونفذ فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق مدينة سهل حشيش السياحية أظهر مدى ما يتمتع به مقاتلو القوات الجوية من مهارات عالية.

كما استعرض فريق الألعاب الجوية البريطاني (السهام الحمراء RED ARROWS) عرضهم الجوي بواسطة طائرات "هوك" تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات، كما تم تنفيذ إسقاط مظلي بأعلام الدولتين وشعار العرض في ختام الفعاليات، حيث تخلل العروض عدد من اللوحات الفنية التي قدمتها وزارة الثقافة للحضور.

ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمى والدولى.

فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني

حضر الفعاليات السفير والملحق العسكرى البريطانى بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين وشباب الجامعات.

فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني

فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني

فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني

فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني