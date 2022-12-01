تشكيل ألمانيا وكوستاريكا المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة

يدخل المنتخب الألماني في مواجهة مصيرية عندما يلعب اليوم أمام نظيره كوستاريكا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم.

ويرفع المنتخب الألماني شعار لا بديل عن تحقيق الفوز بعد هزيمته في المباراة الأولى المفاجأة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا، ويسعى الألمان إلى تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار وإنقاذ مسيرة الفريق بكأس العالم.

وفي حال خسارة المنتخب الألماني اليوم أو تعادله يودع منافسات كأس العالم بشكل رسمي وهو سيناريو كارثي تخشاه الماكينات الألمانية بقيادة مدربه فليك.

وفي المقابل، يسعى المنتخب الكوستاريكي إلى الفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه في الجولة الماضية على اليابان.

موعد مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد البيت وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا في مواجهة كوستاريكا اليوم بكأس العالم

استقر هانزي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على تشكيل بلاده لمواجهة كوستاريكا اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الألماني مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مانويل نوير.

الدفاع: روديجر ، ديفيد راوم، كميتش، كاى هافيرتز،.

الوسط: سيرجي جنابري توماس مولر، نيكلاس زوله.

الهجوم: جوندجان، ساني ، جمال موسيالا.

ويخوض المنتخب الألماني رفعا شعار لا بديل عن تحقيق الفوز بعد هزيمته في المباراة الأولى المفاجأة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا ، ويسعى الألمان إلى تحقيق الفوز من أجل تصحيح المسار وإنقاذ مسيرة الفريق بكأس العالم .

وفي حال خسارة المنتخب الألماني اليوم او تعادله يودع منافسات كأس العالم بشكل رسمي وهو سيناريو كارثي يخشاه الماكينات الألمانية بقيادة مدربه فليك .

التشكيل المتوقع لـ منتخب كوستاريكا في مواجهة ألمانيا

استقر لويس جوزمان المدير الفني لمنتخب كوستاريكا، على تشكيل مواجهة ألمانيا اليوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم .

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الكوستاريكي مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: كارلوس مارتينيز، فولر، ديوارتي، كالفو، أوفيدو.

وسط الملعب: جويل كامبل، بورجيس، تيجيدا، بينيتي.

الهجوم: أنتوني كونتريراس.