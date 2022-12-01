إحالة لص سرق أجنبيًا بالإكراه إلى محكمة الجنح

أحالت النيابة العامة عاطلًا متهمًا بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين في القاهرة لمحكمة الجنح المختصة.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، نجحت في كشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخص باستيقافه، وبحوزته بسلاح أبيض "مطواة" واستولى منه على (مبلغ مالى - خاتم) كرهًا عنه ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلًا "له معلومات جنائية" – مقيمًا بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة - مبلغ مالى – خاتم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بإنفاقه جزءًا من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.