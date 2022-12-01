بعد إضافة سلعة جديدة.. أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2022

مع بداية الشهر الجديد، يبدأ صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية ويبدأ البحث عن أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر والتي استقرت عند نفس سعر الشهور السابقة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

أسعار السلع التموينية شهر ديسمبر 2022

في هذا التقرير نوضح للمستفيدين من الدعم التمويني أسعار السلع التموينية والتي لم تشهد أي زيادة جديدة وتم إضافة سلعة جديدة على قائمة المقررات التموينية وهي علبة مرقة دجاج وبها يصل عدد السلع الغذائية إلى 31 سلعة.

- سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

– زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.



صابون تواليت 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.



زيادة ١٠٠ جنيه للبطاقات التموينية

يُذكر أنه منذ سبتمبر الماضي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم التمويني زيادة استثنائية من ١٠٠ جنيه إلى ٣٠٠ جنيه للأسر الأكثر احتياجًا ولمساعدتها في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.