موعد مباراة غانا ضد أوروجواي فى مونديال قطر والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة على مستوى العالم، وخاصة الجماهير الإفريقية المباراة التى ستجمع بين منتخبى غانا وأوروجواى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليًا.

المباراة مهمة في حسابات المجموعة بشكل أكيد، لأن فوز أوروجواي فقط هو ما يدخلها في المنافسة، بينما تلعب غانا على فرصتي الفوز والتعادل.

وتحمل المباراة طابع الثأر من جانب المنتخب الغانى، جراء الهزيمة السابقة لغانا في مونديال 2014 على يد أوروجواي وإقصائها من الدور ربع النهائي وحرمانها من إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم.

موعد مباراة غانا وأوروجواى فى مونديال قطر

تقام مباراة غانا وأوروجواي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022، غدًا الجمعة 2 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، حيث تقام فى نفس التوقيت المباراة الثانية فى المجموعة والتى تجمع منتخبى البرتغال مع كوريا الجنوبية، حيث تحسم المباراتين مصير الفريق الثانى المتأهل بصحبة البرتغال.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وأوروجواى فى كأس العالم

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة غانا وأوروجواي على شاشتها.

وأنعش منتخب غانا أحد ممثلى قارة أفريقيا، آماله فى الوصول لدور الـ16 من البطولة بفوز مستحق على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 فى الجولة الثانية، بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام البرتغال بنتيجة 2-3.

ويعد منتخب البلاك ستارز الأوفر حظًا من بين منتخبات المجموعة الثامنة لمرافقة منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، حيث يحتل المركز الثانى فى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ومن خلفه يأتى منتخبى كوريا الجنوبية ثم أوروجواى بنفس الرصيد بنقطة واحدة.