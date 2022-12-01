الرئيس السيسى عن المشروعات الجديدة: «لو معملناش كده يبقى قصرنا فى الحاضر والمستقبل»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اللقاءات «فرصة نتكلم مع نفسنا وأهلنا. نحن لسنا موجودين لنتحدث في الدقهلية أو المنصورة فقط بل في كل الدولة ليعلموا لماذا نفعل ذلك».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «المشروعات دي مش زيادة فلوس معانا، لكنها أمور حتمية. لازم نعمل كده ولو معملناش كده يبقى قصرنا في الحاضر والمستقبل».

وتابع موجهًا حديثه للحكومة: «أنتم في مجلس الوزراء عندما تجتمعون. في كل اجتماع عليكم أن تتحدثوا في هذه الموضوعات لتشكيل وعي حقيقي».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة، التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.