الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى: المشروعات القائمة حاليًا توفر 5 ملايين فرصة عمل.. وقوتنا فى فهمنا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حجم المشروعات الجارية حاليا التي توفر ملايين فرص العمل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تعليقه على كلمة المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة: «حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة للدولة، ومش بتكلم على قطاع خاص، مش أقل من 5000 شركة شغال جواها متوسط ألف عامل، يعني 5 ملايين عامل في كل الوظائف».

وتابع: «يعني 5 ملايين أسرة، ولو أنا قللت أو قفلت الـ5 ملايين أسرة أوصلهم إزاي؟.. الدولة توصّلهم فلوس ويبنوا البلد ولا توصلهم فلوس عن طريق تكافل وكرامة وخلاص».

وأكد الرئيس السيسي أن الشرح التفصيلي للمشروعات ومعرفة جميع التفاصيل عنها أمر مهم، متابعاً: «قوتنا في فهمنا».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتراً.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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