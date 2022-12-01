الرئيس السيسى: يجب أن تكون أمتنا علامة فى كل شىء

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن استيائه مما وصل إليه الحال مقارنة بحال منطقة دلتا مصر قديمًا، قائلًا: «بصوا كدة ده يرضي ربناـ هي دي الأمة كالشامة؟».

وأضاف الرئيس، خلال تعليقه على كلمة عاصم الجزار وزير الإسكان بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة: "ده حديث للنبي والشامة هنا علامة، هل الأمة دي علامة؟، في الكلام والسلوك والقيم وكل حاجة لازم نكون شاطرين وبارزين فيها".

وشدد الرئيس على أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، مرددًا: "لازم مؤسسات الدولة تكون معانا كلنا مش معايا أنا كرئيس دولة، لينا في البلد دي زي بعض".

وطالب الرئيس السيسي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بضرورة حصر حجم المباني المنشأة، التي اعتبرها أكبر من الطلب الموجود في السوق، وهو ما يطلق عليه "الغنى الزائف".