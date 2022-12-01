الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وصفوف النقل بالعام والأزهر

موعد امتحانات الثانوية
موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

يتزايد معدل البحث في الآونة الأخيرة عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 خاصة مع الإعلان عن موعد امتحانات صفوف النقل المختلفة والاستعداد لها والتي يقترب موعدها في يناير القادم.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

نوضح لكم في هذا التقرير موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وكذلك موعد امتحانات الطلاب بصفوف النقل بالتعليم العام والأزهري والجامعات.
 

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نظام امتحانات الثانوية العامة 2023 وطريقة تصحيحها

تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 وتستمر حتى منتصف شهر يوليو 2023  وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

وقبل أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة يتم توفير نماذج لأسئلة الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات ودليل تعلم لكل طالب.

شكل امتحانات الثانوية العامة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن طبيعة امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2023 تشتمل ورقة الاختبار على أسئلة اختيار من متعدد MCQ مع وجود الاسئلة المقالية القصيرة لن تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

وتُعقد الامتحانات وفق نظامي الأوبن بوك والبابل شيت، ويتم تصحيح الأسئلة المقالية الموجودة في امتحانات الثانوية العامة عبر تابلت المعلم، وفق "rubrics دقيقة”.

ويتم التصحيح للامتحانات  الكترونيًا دون تدخل بشري لضمان عدم وجود أخطاء وأن الورقة الامتحانية ستكون مزودة بباركود بجانب اسم الطالب داخل كراسة الإجابة لضمان منع الأخطاء البشرية.

موعد امتحانات الترم الأول 

أما عن امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2022-2023 تنطلق يوم السبت 14 يناير 2023 لصفوف النقل وحتي يوم 28 من ذات الشهر، وتكون امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

امتحانات الطلاب بالمعاهد الأزهرية 

وتنطلق امتحانات الطلاب بالمعاهد الأزهرية بداية من 24 ديسمبر الجاري 2022 وتكون لطلاب  الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وكذلك الصفين الأول والثاني الإعدادي.

ويكون امتحان إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية يوم 14 يناير 2023، وتنتهي  يوم الخميس 19 يناير 2023.

أما امتحان إتمام الشهادة الإعدادية الأزهرية يكون يوم 14 يناير 2023 ولكن تنتهي يوم 21 يناير 2023.
 

امتحانات الطلاب في الجامعات
 

تبدأ امتحانات الترم الأول بالجامعات يوم  26 ديسمبر 2022 وتستمر لمدة أسبوعين للامتحانات العملية في الكليات العملية.

وتكون امتحانات الترم الأول في الكليات النظرية يوم 14 يناير 2023 ولمدة أسبوعين حتى بداية شهر فبراير حسب كل كلية.
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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