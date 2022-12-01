الرئيس السيسى: شبكة الطرق والكبارى تهدف لضمان مستقبل الأجيال القادمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جهود الدولة للبناء والتنمية تهدف لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الخميس: «الناس اللي بتتكلم عن شبكة الطرق والكباري الجديدة، بقولهم الدولة لو معملتش كده يبقى بنظلم الأجيال الجديدة القادمة وهنبقي بنضيّع البلد».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترا.