الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.. الليلة

صورة
صورة

انتهى القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من كل الترتيبات والتحضيرات لانطلاق الدورة الثانية من المهرجان مساء اليوم، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الممثل والمنتج الهندي الكبير شاروخان تقديرًا لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر؛ حيث يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والممارسة.

كما أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة اليُسر الفخرية الذهبية في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الذي سيعقد في مدينة جدة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر. 

وستحصل يسرا على الجائزة إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان، حيث سيتم تكريم المواهب الثلاثة البارزة لتقدير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما. 

ومن المقرر أن يقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ويعرض 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

البحر الأحمر السينمائي الدولي البريطاني التحضير البار البا الدورة الجديدة الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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