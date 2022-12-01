الرئيس السيسى: «بلاش نقول الدولة فين.. دى بلدنا كلنا ولازم نخلّى بالنا منها»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بلاش نتهم الدولة ونقول الدولة فين. إحنا كلنا مع بعض دي بلدنا ولازم نخلي بالنا منها».

وأضاف الرئيس السيسي خلال تعليقه على كلمة المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة،: «كان نصيب الفرد أيام محمد علي فدان، كان عندنا 4 ملايين فدان مزروعين، وحالة الغنى تحوّلت إلى حالة فقر وعوز».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، كما يتفقد قرية «الحصص» في مركز شربين، إحدى قرى مبادرة «حياة كريمة».



وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية.

وتعتبر مدينة المنصورة الجديدة أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلومترًا.