إزالة 52 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق محافظة المنوفية - بالتعاون مع الأجهزة الأمنية - شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدًا على هيبة الدولة، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية خلال شهر نوفمبر الجاري، في تنفيذ إزالة فورية لـ (52) حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية (2 فدان و23 قيراطًا و19 سهمًا) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى إزالة (938) حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية، بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة.