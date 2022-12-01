توجيهات رئاسية بالإسراع فى امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، عن التوجيهات الرئاسية بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الخميس، أن هناك بعض الصناعات للأطراف الصناعية والوسائل المساعدة في مصر، وهناك ما يمثل مستوى رفيعًا في بعض المؤسسات وهناك بعض الصناعات الاحترافية في عائلات تصنع هذه الأطراف.

إنشاء مجمع بالتعاون مع الخبرات العالمية المتقدمة

وأشار إلى أن ما حدث من التوجيهات الرئاسية يجعل مصر تنتقل إلى طفرة أخرى كبيرة، من تولي الدولة لإنشاء مجمع بالتعاون مع الخبرات العالمية المتقدمة، من أجل توفير الأطراف التعويضية وذلك بعد إنساني كبير للغاية لجميع الفئات التي تحتاج هذه الوسائل.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

ونوه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت منذ فترة، ليأتي اجتماع أمس ليستكمل منظومة عمرها سنتان تستهدف الوصول إلى هدفنا وهو مجمع صناعي متطور حديث ومتطور على أحدث مستويات بالتعاون مع المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى الخبرة التراكمية في مصر وحتى الفئات التي تعمل في هذا الاتجاه ستضم إلى هذه المنظومة بحيث تتم الاستفادة الكاملة من خبراتهم في المجال.

تصنيع طرف صناعي بجودة وخامات عالمية

وتابع أن جميع مؤسسات الدولة المعنية تشارك في هذا الأمر حتى يكون هناك تكامل وتناغم، لتكون لدينا منظومة واحدة وطنية تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن "الرئيس عندما يبدأ التفكير في شيء يجعل التفكير فيها بشكل متكامل" وعندما يتم تصنيع طرف صناعي بجودة وخامات عالمية يستطيع المستفيد منها أن يستخدمها لأكثر من 5 سنوات مما يخفف على المواطنين الكاهل الاقتصادي في هذا الشأن.

مدارس ومعاهد فنية متخصصة في الأطراف الصناعية

وحتى مواكبة ذلك التطور العالمي تم بالفعل منذ فترة تواجد مدارس فنية متخصصة في تخريج فنيين في الأطراف الصناعية وهناك بعض المعاهد أيضًا، ويواكب ذلك على التوازي تطوير كبير للغاية في هذه المؤسسات للحصول على الخبرة العالية والجودة العالمية، حتى تكون لدينا كوادر فنية جاهزة لتدريب العمال والفنيين لتشغيل المصانع بجودة عالية، مما يجعل وجود وفرة في الإنتاج تجعلنا نصدر الأطراف الصناعية.

توجيهات رئاسية بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأجهزة التعويضية

ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعي ليصبح مركزًا إقليميًا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية".