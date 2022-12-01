بمشاركة 50 طالبة.. ندوة توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بشرق الإسكندرية

نظمت وحدة تكافؤ الفرص ووحدة السكان بحي شرق الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، ندوة بعنوان «العنف وأثره على المرأة» بمدرسة زيزينيا الثانوية بنات، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بإدارة شرق التعليمية وإدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة «حملة الـ١٦ يومًا»، والتي تجري فعالياتها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر من كل عام.

شارك في الندوة ما يزيد على ٥٠ طالبة، وجاءت هذه الندوات بهدف رفع الوعي المجتمعي العام بأشكال العنف الذي يعاني منه المجتمع.

تناولت الندوة قضية العنف ضد المرأة والدوافع التي تؤدي إلى ذلك وما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمرأة على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، كما تم الحديث عن العنف الإلكتروني ضد المرأة ونسب انتشاره وأشكاله المختلفة وآثاره على المرأة وأسبابه وأساليب الوقاية منه.

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