مدحت بركات: «المنصورة الجديدة» أول مدينة سياحية مصرية بمواصفات عالمية

قال مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، يعد بشرى سارة نحو توسع مصر في إنشاء المدن الذكية والانتقال إلى الجيل الرابع، بما يستهدف في النهاية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تغيير شامل في الثروة العقارية في مصر، والاهتمام بفكرة التوسع في المدن الذكية التي يتم تصميمها وفق أحدث المعايير التكنولوجية الحديثة والمتطورة.

ولفت بركات، في تصريحات صحفية، إلى أن المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة تضم مدرستين، ومركزًا صحيًا، و8 أسواق، وجامعة تعمل منذ سنة، فضلًا عن استيعاب حوالي 680 ألف نسمة من السكان، بمساحة إجمالية لمدينة المنصورة الجديدة 7200 فدان.

وأضاف أن مدينة المنصورة الجديدة ستكون أول مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض مصرية، وتستهدف تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مدينة المنصورة الجديدة التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفرالشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة فى تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، حيث تحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول ١٥ كيلومترًا.

