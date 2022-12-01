الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط المتهم بقتل ابن عمه بالقناطر بسبب خلافات استمرت 5 سنوات

متهم
متهم

 تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل ابن عمه بقرية قرنفيل بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بسبب الخلافات التي استمرت بينهما 5 سنوات، وكذا ضبط السلاح المستخدم في الواقعة (فرد خرطوش). 

وتوصلت التحريات في الواقعة إلى أن مرتكب الواقعة هو المتهم مستخدما سلاح ناري، حيث تربص للمجني عليه عند منزله وأصابه بطلقات نارية. 

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام وتحريز السلاح المستخدم في الحادث وطلبت تحريات المباحث. 

ودلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المتهم وابن عمه وجرى الصلح فيها من 5 سنوات وسافر المجني عليه للخارج، وعقب عودته منذ أيام في إجازة فوجئ اليوم بالمتهم يطلق عليه الرصاص وينهي حياته ويفر هاربا، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

وكانت قرية قرنفيل مركز القناطر قد شهدت تخلص شخص من ابن عمه بسبب خلافات سابقة بينهما منذ ٥ سنوات إلا أنه تربص للمجنى عليه عقب عودته من السعودية وتخلص منه أمام منزله. 

تم إخطار الأجهزة الأمنية ونقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وسماع شهادة الشهود والجيران وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتلقيه إخطارا من المستشفى بوصول «أ. م.ع» 42 سنة موظف ويعمل بأحدى الدول العربية متوفىا متأثرا بإصابته. 

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان يعمل بإحدى الدول العربية مندوبا لشركة لمدة 5 سنوات ونزل لمصر لقضاء فترة الإجازة، ولكنه فوجئ بذهاب ابن عمه وقام  بإطلاق عيار نارى من «فرد خرطوش» وفر هاربا وتم ضبطه عقب الحادث مباشرة. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين الهاربين، تحرر محضر بالواقعة. 

القناطر الخيرية طلقات نارية محافظة القليوبية مركز شرطة القناطر الخيرية مديرية أمن القليوبية قتلوا ابن عمهم

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