الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المونيتور: مصر لديها الحوافز لتعزيز قدراتها فى مجال الطاقة المتجددة

طاقة الرياح
طاقة الرياح

ثمن موقع المونيتور الأمريكي مشروعات الطاقة المشتركة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن مصر لديها الحوافز لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وتمتلك بالفعل أكبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأنهت شركة إيما باور ومقرها دبي مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مصر، وقالت الشركة في بيان صحفي إن كل مشروع سيوفر 500 ميجاوات من الطاقة ويبلغ إجمالي الاستثمار 1.1 مليار دولار.

وستقع مزرعة الرياح في محافظة البحر الأحمر، بينما تقع محطة الطاقة الشمسية في محافظة أسوان، والتي تضم السد الذي يحمل الاسم نفسه، وأبرمت الصفقة الأصلية مع الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر. 

وتقوم مجموعة متنوعة من الكيانات بتمويل المشروع، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والعديد من البنوك اليابانية.

وكانت حصلت شركة أيميا باور، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي ، على 750 مليون دولار من التمويل لمحطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر، معلنة إنها ستنظر في طرح عام أولي في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، حسين النويس، في مقابلة: الإدراج هو أحد الخيارات، والاندماج مع منظمة أخرى هو الخيار الثاني، والتحالف مع لاعب عالمي رئيسي، الخيار الثالث في هذه المرحلة، نعتزم مواصلة النمو.

وتحظى مصر باهتمام كبير من مستثمري الطاقة النظيفة، حيث يرى العديد منهم أنها موقعًا رئيسيًا لبناء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومحطات الهيدروجين الخضراء.

واستضافت مصر قمة المناخ COP27 لهذا الشهر، والتي أعلنت خلالها عن بناء مزرعة رياح بقيمة 11 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر المزارع في العالم.

يقع مصنع الرياح إيميا، الذي ستمتلك فيه شركة سوميتومو اليابانية حصة 40%، في رأس غارب على البحر الأحمر. سيكون مشروع الطاقة الشمسية في أبيدوس على النيل.

COP27 الإمارات التمويل الدولية الهيدروجين الخضراء التمويل الدولي الحكومة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«العدس» بـ30 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الخميس

ضبط المتهم بقتل ابن عمه بالقناطر بسبب خلافات استمرت 5 سنوات

حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

أذكار الصباح اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى