المونيتور: مصر لديها الحوافز لتعزيز قدراتها فى مجال الطاقة المتجددة

ثمن موقع المونيتور الأمريكي مشروعات الطاقة المشتركة بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أن مصر لديها الحوافز لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة وتمتلك بالفعل أكبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأنهت شركة إيما باور ومقرها دبي مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مصر، وقالت الشركة في بيان صحفي إن كل مشروع سيوفر 500 ميجاوات من الطاقة ويبلغ إجمالي الاستثمار 1.1 مليار دولار.

وستقع مزرعة الرياح في محافظة البحر الأحمر، بينما تقع محطة الطاقة الشمسية في محافظة أسوان، والتي تضم السد الذي يحمل الاسم نفسه، وأبرمت الصفقة الأصلية مع الحكومة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقوم مجموعة متنوعة من الكيانات بتمويل المشروع، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والعديد من البنوك اليابانية.

وكانت حصلت شركة أيميا باور، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي ، على 750 مليون دولار من التمويل لمحطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر، معلنة إنها ستنظر في طرح عام أولي في السنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس مجلس الإدارة، حسين النويس، في مقابلة: الإدراج هو أحد الخيارات، والاندماج مع منظمة أخرى هو الخيار الثاني، والتحالف مع لاعب عالمي رئيسي، الخيار الثالث في هذه المرحلة، نعتزم مواصلة النمو.

وتحظى مصر باهتمام كبير من مستثمري الطاقة النظيفة، حيث يرى العديد منهم أنها موقعًا رئيسيًا لبناء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومحطات الهيدروجين الخضراء.

واستضافت مصر قمة المناخ COP27 لهذا الشهر، والتي أعلنت خلالها عن بناء مزرعة رياح بقيمة 11 مليار دولار ، وهي واحدة من أكبر المزارع في العالم.

يقع مصنع الرياح إيميا، الذي ستمتلك فيه شركة سوميتومو اليابانية حصة 40%، في رأس غارب على البحر الأحمر. سيكون مشروع الطاقة الشمسية في أبيدوس على النيل.