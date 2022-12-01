تقرير أمريكى: مصر أكبر منتج للغاز الطبيعى فى منطقة شرق البحر المتوسط

كشف تقرير حديث صادر عن “EIA” وكالة الطاقة الأمريكية، عن ازدياد حجم إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر على مدار العشرون عاما الماضية.

الغاز الطبيعي في مصر

ووفقا للتقرير فقد لعب الغاز الطبيعي دورًا مهمًا بشكل متزايد في اقتصادات مصر على مدار العشرين عامًا الماضية ، ونما كل من الاستهلاك والإنتاج بشكل كبير .

وتابع التقرير: أصبحت أنظمة توصيل الغاز الطبيعي في مصر قوية لاسيما بينما تم استخدام البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر والمواد الأولية للغاز الطبيعي لاسرائيل ودول أخرى.

وأضاف التقرير الأمريكي: تمتلك مصر محطتين عاملتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال ، كما زاد النمو في الاستخدام المحلي للغاز الطبيعي على مدى العشرين عامًا الماضية في مصر ربما تكون قد حدت من حجم الغاز الطبيعي المتاح للتصدير. ومع ذلك ، فإن عددًا من الاكتشافات الحديثة قد تتيح المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير في المستقبل.

زيادة انتاج الغاز الطبيعي في مصر

وفقا للتقرير، فقد ازداد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر اعتبارًا من عام 2017 ، عندما بدأ حقل ظهر في العمل. بلغ إنتاج الغاز الطبيعي من هذا الحقل 1 تريليون قدم مكعب سنويًا في عام 2021 ، وفقًا لمشغل الحقل ، إيني و وفقًا لملف الطاقة لدينا ، بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر 2.45 تريليون قدم مكعب في عام 2021.

وأضاف: تعد مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط كما توجد محطتان لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر ، واحدة في دمياط (SEGAS LNG) والأخرى في إدكو (المصرية للغاز الطبيعي المسال). تسمح محطتا التصدير لمصر وإسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى وجهات دولية ، بما في ذلك أوروبا وآسيا.

كما فاق الاستهلاك المحلي المتزايد للغاز الطبيعي معدل نمو الإنتاج و تظهر بياناتنا أنه في عام 2021 ، استهلكت مصر 87٪ من 2.45 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي الذي تنتجه. في بعض السنوات ، تجاوز الطلب إنتاج الغاز الطبيعي المحلي ، مما جعل واردات الغاز الطبيعي ضرورية لتلبية الطلب.