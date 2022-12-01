أسوان يستضيف فاركو فى مباراة البحث عن الفوز الأول بالدورى

يستضيف أسوان فريق فاركو في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد أسوان في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

أسوان في موقف لا يُحسد عليه حيث يحتل المركز الأخير في جدول الدوري بدون نقاط بعد الخسارة في المباريات الأربع التي خاضها أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة واحدة صفر -1، وأمام فيوتشر بنتيجة 1-2، وسجل الفريق هدفا واحدا، ودخل مرماه خمسة أهداف.

والمباراة هى الثانية لأيمن الرمادي المدير الفني الجديد الذي قاد الفريق في مباراة غزل المحلة ببطولة كأس الرابطة وخسرها الفريق الأسواني بركلات الترجيح.

ويسعى الرمادي لقيادة أسوان لتحقيق الفوز الأول في الدوري، لكن المشكلة أن هجوم فريقه الضعيف سيواجه الطريقة الدفاعية التي يلعب بها فاركو والتي تجعل الوصول لمرماه أمرا صعبا، لذلك قام الرمادي بتدريب لاعبيه على كيفية مواجهة هذه الطريقة وتعدد أساليب اختراق الدفاع سواء من الجانبين أو العمق.

على الجانب الأخر يحتل فريق فاركو المركز السابع في جدول الدوري برصيد 6 نقاط من فوز وحيد على حرس الحدود بهدف والتعادل مع البنك الأهلي والإسماعيلي بنتيجة واحدة 1-1 ومع المقاولون بدون أهداف وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفان.

ويسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة التاسعة وأيضا المحافظة على سجله خاليا من الهزائم .

ويعتمد البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفاركو على طريقة 3-4-2-1 بوجود الثلاثي عبد الله بكري ورامي صبري وأحمد عبد العزيز مودي في الدفاع وأحمد صغيري ومحمود حمادة وكينجسلي سوكاري وعزمي غومة في الوسط وأحمد البحراوي ورزقي حمرون وأحمد شريف في الهجوم

يدير المباراة إبراهيم نور الدين ويساعده أحمد نوفل وهاني العراقي ومعهم عمرو رمضان حكما رابعا ومحمود دسوقي حكم فيديو ومحمد عطا مساعد حكم فيديو.