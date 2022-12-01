الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يوقع عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لتوريد أنظمة NASAMS لأوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعلن البنتاجون عن توقيعه عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة رايثيون لشراء 6 أنظمة للدفاع الجوي من نوع NASAMS لتقديمها لأوكرانيا.

 

وأشار البنتاجون في بيان له إلى أن العقد موقع ضمن "الحزمة الخامسة للمبادرات لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن".

 

ويشمل العقد، إضافة إلى توريد 6 بطاريات NASAMS، تقديم التدريب والدعم التقني للقوات المسلحة الأوكرانية.

 

يذكر أن تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي كان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع الأخير لوزراء الخارجية لدول الناتو الذي عقد في عاصمة رومانيا بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.

 

وأكدت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة عزمها على تعزيز قدرات الجيش الأوكراني في مجال الدفاع الجوي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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