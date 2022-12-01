زيلينسكى: انقطاع التيار الكهربائى عن 6 ملايين أوكرانى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن التيار الكهربائي مقطوع عن 6 ملايين مشترك من مواطنيه جراء استهداف الجيش الروسي البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأضاف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن جهود إصلاح البنى التحتية مستمرة لكن التيار الكهربائي مستمر بالانقطاع في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه بحث مع المسؤولين الأمنيين آخر المستجدات على جميع جبهات القتال مع الروس، لافتًا إلى أن قوات بلاده تقوم بتحليل "نوايا الغزاة" وإعداد الإجراءات المضادة لها.

ووجه زيلينسكي مناشدة لحكومة ألمانيا بإرسال منظومة باتريوت للدفاع الجوي إلى بلاده.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.