الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم 1 ديسيمبر 2022 فى كأس العالم والدورى المصرى

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تسمتر عمليات البحث بشكل يومي فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات اليوم الخيمس الموافق 1 ديسمبر 2022، لمتابعة منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك بطولة الدوري المصري الممتاز، والذى يشغل اهتمام المواطنين.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الخميس

موعد مباراة كرواتيا ضد بلجيكا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي 6:00 بتوقيت السعودية وقطر تقام على استاد أحمد بن علي.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وبلجيكا

  • بي إن سبورتس ماكس 2
  • beIN SPORTS MAX 3

موعد مباراة كندا ضد المغرب

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، وفي 6:00 بتوقيت السعودية وقطر وتقام على استاد الثمامة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا

  • بي إن سبورت المفتوحة
  • بي إن سبورتس ماكس 1
  • beIN SPORTS MAX 4

موعد مباراة اليابان ضد إسبانيا

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، وفي 10:00 بتوقيت السعودية وقطر وتقام على استاد خليفة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا واليابان

  • بي إن سبورتس ماكس 1
  • beIN SPORTS MAX 3

موعد مباراة كوستاريكا ضد ألمانيا 

تبدأ المباراة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، وفي 10:00 بتوقيت السعودية وقطر وتقام على استاد البيت.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وكوستاريكا

  • بي إن سبورتس ماكس 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

أسوان ضد فاركو – 3:45 مساء – ONTime Sports

الداخلية ضد فيوتشر – 3:45 مساء – ONTime Sports

الزمالك ضد المصري – 8:00 مساء – ONTime Sports

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