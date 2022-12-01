مدرب نسور قرطاج يعتذر للشعب التونسى عقب الخروج من كأس العالم

اعتذر مدرب المنتخب التونسي جلال القادري للشعب التونسي عقب الإخفاق في التأهل، لأول مرة، إلى الدور الثاني لكأس العالم 2022 بقطر في سادس مشاركة للمنتخب في المونديال.

وفازت تونس بهدف نظيف على فرنسا حاملة اللقب بعد أداء قوي لكن ذلك لم يكن كافيا لخطف البطاقة الثانية للتأهل التي ذهبت إلى أستراليا بتحقيقها الفوز على الدنمارك بالنتيجة نفسها.

وقال القادري في تصريحات للصفحة الرسمية الخاصة بالاتحاد التونسي لكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحيي اللاعبين على أدائهم وأعتذر مجددا من الشعب التونسي. أردنا أن نسعدهم والذهاب بعيدا في البطولة. كنت مؤمنا بأنه كان يمكننا النجاح مع هذه المجموعة".

وأشاد القادري بالفوز على فرنسا رغم الخروج المبكر من المونديال. وأضاف في تصريحاته: "لم تكن سهلة وستبقى في ذاكرة كرة القدم التونسية وهذا الجيل، الفوز على صاحب آخر نسخة من كأس العالم بمثل هذه الروح والاندفاع".

وتابع القادري: "قدمنا ما علينا وعندما نشاهد ستة أشواط على طول البطولة أعتقد أننا نجحنا في خمسة أشواط مقابل شوط واحد كلفنا التأهل. لكن أريد أن أبقى إيجابيا".

واختتم في تصريحاته: "منذ 1978 (المشاركة الأولى) حققنا أفضل حصيلة بأربع نقاط... صحيح لم نكن فعالين في الهجوم وسجلنا هدفا لكن لم نقبل سوى هدف واحد".

وكانت تونس تعادلت في مباراتها الأولى مع الدنمارك بأداء لافت قبل أن تسقط ضد أستراليا بهدف نظيف قبل أن تهزم فرنسا في مباراتها الثالثة بهدف المهاجم وهبي الخزري.