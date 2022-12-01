الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم 2022.. الاتحاد الفرنسى يحتج على إلغاء هدف جريزمان فى شباك تونس

أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

يستعد الاتحاد الفرنسي، للتقدم باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنظر في هدف أنطوان جريزمان لاعب الديوك في شباك تونس.

 

وكان منتخب فرنسا قد تعرض للخسارة أمام تونس بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

وسيتقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكوى بشأن غلغاء هدف أنطوان جريزمان والذي تغاضى حكم المباراة عن احتسابه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

 

وقال مصدر لراديو "مونت كارلو" "من وجهة نظرنا، هذه الشكوى يجب أن ترسل إلى فيفا في غضون 24 ساعة من نهاية المباراة".

 

وتأهل منتخب فرنسا على رأس المجموعة الرابعة، بعد تحقيق فوزين من أصل 3 مباريات.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنطوان جريزمان منتخب فرنسا منتخب تونس مونديال قطر 2022

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