كأس العالم 2022.. الاتحاد الفرنسى يحتج على إلغاء هدف جريزمان فى شباك تونس

يستعد الاتحاد الفرنسي، للتقدم باحتجاج للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للنظر في هدف أنطوان جريزمان لاعب الديوك في شباك تونس.

وكان منتخب فرنسا قد تعرض للخسارة أمام تونس بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسيتقدم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بشكوى بشأن غلغاء هدف أنطوان جريزمان والذي تغاضى حكم المباراة عن احتسابه بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وقال مصدر لراديو "مونت كارلو" "من وجهة نظرنا، هذه الشكوى يجب أن ترسل إلى فيفا في غضون 24 ساعة من نهاية المباراة".

وتأهل منتخب فرنسا على رأس المجموعة الرابعة، بعد تحقيق فوزين من أصل 3 مباريات.