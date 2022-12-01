الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول بإقليم «لوجانسك»: كييف تخطط لتنفيذ «تخريب» فى «أوديسا»

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال مسؤول عسكري في إقليم "لوجانسك" إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لتنفيذ عمل تخريبي ضد محطة ميناء "أوديسا" لتحويل الانتباه عن الخسائر الكارثية لنظام كييف في "دونباس"

 

ونشرت الدفاع الروسية ـ في تسجيل مصور أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، لقطات تظهر تدمير نقاط لإطلاق النار للقوات الاوكرانية ومدرعاتها باستخدام طائرات هجومية من طراز (سوـ 25).


ونقلت وكالة أنباء (تاس) عن أندريه ماروتشكو الضابط في المليشيا الشعبية في إقليم "لوجانسك"، قوله: إن "كييف تخطط لعملية أخرى كاذبة في جنوب أوكرانيا في محاولة لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها في دونباس والخسائر الكارثية. وتنظر القيادة الأوكرانية في إمكانية القيام بأعمال تخريبية في مصنع ميناء أوديسا، ولا سيما عن طريق تفجير منتج كيميائي، ثم يلقي باللائمة على روسيا فيما بعد على التسبب في كارثة من صنع الإنسان".


ولفت ماروتشكو إلى أن القوات الأوكرانية في "دونباس" تخسر الروح المعنوية بسبب الخسائر الفادحة في منطقة "أرتيوموفسك".

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وائل لطفي

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