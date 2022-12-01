«الداخلية النمساوية»: قبول 75 ألف مهاجر دخلوا البلاد عبر الحدود مع المجر

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية قبول لجوء 75 ألف مهاجر قدموا عبر ولاية بورجنلاند على الحدود مع المجر خلال العام الجاري.



وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، "إن مدينة نيكلسدورف بالولاية تأثرت بشكل خاص بتدفق اللاجئين، وهناك قلق وخوف واسع بين السكان المحليين"، موضحا أنه تم زيادة جهود الإغاثة الإنسانية بعدما هبطت درجة الحرارة إلى مستوى التجمد، حيث تم العثور على مجموعات صغيرة من اللاجئين من أفغانستان والهند في موقف للسيارات بالقرب من محطة القطار، وبعضهم يرتدى ملابس قليلة، وتم نقلهم إلى مكتب التسجيل بالشرطة.



وأشارت وسائل إعلام نمساوية إلى أن المواطنين يشعرون بالأسف للوضع المذري للمهاجرين، والذين ضحوا بكل أموالهم من أجل دخول البلاد، إلا أنهم يرفضون فكرة قبول جميع الوافدين، حيث يتخوفون من مظهرهم وثقافتهم.