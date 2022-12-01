الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: الولايات المتحدة أوقفت الحوار معنا دون إبداء أى تفسيرات

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء إن واشنطن أوقفت الحوار الروسي الأمريكي دون تفسير بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.


وأكد المسئول الروسي -في تصريحات متلفزة بحسب وكالة انباء (تاس) الروسية- أن روسيا لم نوقف أي مفاوضات أو أي شكل من أشكال الحوار مع الولايات المتحدة.


وبحسب ريابكوف، فإن روسيا "تؤكد بانتظام استعدادها لمواصلة الحوار على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفتها "دون إبداء أي تفسيرات" عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.


وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن "روسيا ستستأنف الحوار بشرط أن تكون واشنطن جاهزة له".


وفي سياق منفصل، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو لوكالة تاس، الأربعاء، بأن حلف شمال الاطلسي (ناتو) سينشر قواته في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى الحلف وهذا سيضر بأمن التكتل الدفاعي.


وقال جروشكو: "من الممكن تمامًا الافتراض أنه بعد أن يصبحوا دولًا أعضاء ، سيكونون جزءًا من نظام الدفاع الموحد وجزءًا من التخطيط الدفاعي لحلف الناتو، وسوف يجبرهم الناتو على توفير أراضيهم لاستضافة وحدات أجنبية ونشر قوات إضافية وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع ".

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