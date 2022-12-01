القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة يكشف أهمية الجامعات الأهلية

أوضح الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، القيمة المضافة للجامعات الأهلية لمنظومة التعليم الجامعي، قائلاً: "إنه من المهم لمنظومة التعليم العالي المصري الجامعي، أن يكون لدينا ربط بين احتياجات السوق والتعليم".

وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية “extra news”، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أننا كنا ومازلنا نفتخر بالخريج المصري، لكن كان هناك شكوى بأن الخريج عندما يعمل، فإنه لا يمتلك الخبرة الخاصة بالسوق واحتياجاته.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، أن الجامعات لأهلية عملت على الربط بين احتياجات السوق وما بين البرامج التي يتم تقديمها في الجامعات المصرية، حيث استطعنا في جامعة الجلالة أن ندرس السوق، وعندما نتحدث عن احتياجات السوق، فإننا نتحدث عن احتياجات الإقليم المتواجد فيه، احتياجات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، واحتياجات المنطقة التي نعيش فيها، وكذلك الإحتياجات العالمية.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال تتواجد جامعة الجلالة في العين السخنة، ويوجد لدي واجد من أكبر الموانيء وهو ميناء العين السخنة، حيث كان لابد من امتلاك شيء مثل برنامج سلاسل الإمداد.