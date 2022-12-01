سعر الريال السعودى والعملات الأجنبية اليوم فى البنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تراجع تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك في حين استقر في البعض الآخر.

كما تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في الوقت الذي بشهد فيه الدولار تراجع عالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر:‏‏‏شراء 6.514 جنيه، وبيع 6.531جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري : شراء 6.508778 جنيه، وبيع 6.527408 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:شراء 6.511 جنيه، بيع 6.5452 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: شراء 6.518211 جنيه، بيع 6.545164 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: شراء 6.5283 جنيه، و بيع 6.5452 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: شراء 6.498 جنيه ، و بيع 6.545 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: شراء 6.4860 جنيه، وبيع 6.5457 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري:شراء 6.5139 جنيه، وبيع 6.5496 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: شراء 6.4644 جنيه، و بيع 6.5452 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي: شراء 6.5 جنيه، و بيع 6.5620 جنيه.

‏ ‏‏سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: شراء 6.3174 جنيه، و بيع 6.560 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار أمريكى​ : 24.5247 جنيه للشراء، و24.5981 جنيه للبيع.

سعر اليورو​: 25.4101 جنيه للشراء، و25.4959 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى​: 29.4370 جنيه للشراء، و29.5349 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى​: 25.8128 جنيه للشراء، و25.9036 جنيه للبيع.

100 ين يابانى​: 17.6882 جنيه للشراء، و 17.7424 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى​: 6.5229 جنيه للشراء، و6.5921 للبيع.

سعر الدينار الكويتى​: 79.6464 جنيه للشراء، و79.9937 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي​: 6.6763 جنيه للشراء، و6.6981 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى​: 3.4672، و3.4800 جنيه للبيع.