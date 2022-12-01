الخميس 01 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى والعملات الأجنبية اليوم فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تراجع تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك في حين استقر في البعض الآخر. 

 

كما تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري في الوقت الذي بشهد فيه الدولار تراجع عالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية اليوم في البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي 

  • سعر الريال السعودي في بنك مصر:‏‏‏شراء 6.514 جنيه، وبيع 6.531جنيه.

الزراعة: توفير 120 ألف طن ذرة لخفض أسعار الدواجن

قبل ما تسافر.. أسعار تذاكر قطارات «تحيا مصر» على خطوط الصعيد

  • سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري : شراء 6.508778 جنيه، وبيع 6.527408 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي:شراء 6.511 جنيه، بيع 6.5452 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: شراء 6.518211 جنيه، بيع 6.545164 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: شراء 6.5283 جنيه، و بيع 6.5452 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: شراء 6.498 جنيه ، و بيع 6.545 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان: شراء 6.4860 جنيه، وبيع 6.5457 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في البنك الخليجي المصري:شراء 6.5139 جنيه، وبيع 6.5496 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: شراء 6.4644 جنيه، و بيع 6.5452 جنيه.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي: شراء 6.5 جنيه، و بيع 6.5620 جنيه.
  • ‏ ‏‏سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: شراء 6.3174 جنيه، و بيع 6.560 جنيه.

 

أسعار العملات الأجنبية 

سعر الدولار أمريكى​ : 24.5247 جنيه للشراء، و24.5981 جنيه للبيع. 

سعر اليورو​: 25.4101 جنيه للشراء، و25.4959 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى​:  29.4370 جنيه للشراء، و29.5349 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى​: 25.8128 جنيه للشراء، و25.9036 جنيه للبيع.

100 ين يابانى​: 17.6882 جنيه للشراء، و 17.7424 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى​: 6.5229  جنيه للشراء، و6.5921 للبيع. 

سعر الدينار الكويتى​: 79.6464 جنيه للشراء، و79.9937 جنيه للبيع. 

txt

اقتصادى يكشف سر عدم توقف الفيدرالى الأمريكى عن رفع سعر الفائدة

سعر الدرهم الإماراتي​: 6.6763 جنيه للشراء، و6.6981 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصينى​: 3.4672، و3.4800 جنيه للبيع.

الريال السعودي الدولار اليورو الجنيه الاسترليني الفرنك السويسري

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

«العدس» بـ30 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم الخميس

ضبط المتهم بقتل ابن عمه بالقناطر بسبب خلافات استمرت 5 سنوات

حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

أذكار الصباح اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

ماجد حبته

حوارات روما المتوسطية

أميرة عبد الكريم

عمالة أطفال بنكهة سيبرالية حديثة

الدكتور محمد شومان

قراءة نقدية فى التفسير الماركسى لوسائل التواصل الاجتماعى

أحمد البنا

اجعل مطامحك فى السماء!

حسين دعسة

الإعلام والهوية الثقافية.. والمستقبل.. هذا ما يريد الملك فى مرحلة أداء تنفيذ مسارات التحديث؟

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس

عباس: لا يمكن ترك خيار حل الدولتين رهينة للاحتلال الإسرائيلى

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى